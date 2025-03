Procon Móvel de Sorocaba atenderá em dois locais da cidade na próxima semana Foto: Prefeitura de SorocabaA unidade do Procon Móvel de Sorocaba estará em dois pontos da... Portal Veloz|Do R7 28/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SorocabaA unidade do Procon Móvel de Sorocaba estará em dois pontos da cidade, na próxima semana, com atendimentos à população. Na segunda (31) e na sexta-feira (4), o serviço estará disponível na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro, sempre das 9h às 13h. Já na quarta (2), o atendimento será realizado no Paço Municipal, na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, das 8h às 17h.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta sexta (28) em SP

Suspensão do Plano Safra impulsiona o mercado de consórcios

Desinsetização avança para mais quatro bairros de Americana a partir de segunda (31); confira