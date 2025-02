Procon Móvel de Sorocaba atenderá em dois locais da cidade na próxima semana; confira Foto: Prefeitura de SorocabaA unidade do Procon Móvel de Sorocaba estará em dois pontos da... Portal Veloz|Do R7 14/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA unidade do Procon Móvel de Sorocaba estará em dois pontos da cidade, na próxima semana, com atendimentos à população. Na segunda-feira (17), o serviço estará disponível no Terminal Vitória Régia, na Zona Norte. Já na quarta (19) e sexta-feira (21), o atendimento será realizado na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro, sempre das 9h às 13h.

