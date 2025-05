Procon Móvel de Sorocaba realiza atendimento especial a aposentados e pensionistas no Paço Municipal Foto: Prefeitura de SorocabaO Procon Móvel de Sorocaba, vinculado à Secretaria de Governo (Segov) da... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h57 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaO Procon Móvel de Sorocaba, vinculado à Secretaria de Governo (Segov) da Prefeitura de Sorocaba, e que atua na proteção e defesa dos direitos do consumidor, oferece nesta semana atendimento especial a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Paço Municipal, localizado no Alto da Boa Vista.

