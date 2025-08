Procon Móvel de Sorocaba tem atendimento especial no Centro na próxima semana Foto: Prefeitura de SorocabaA unidade do Procon Móvel de Sorocaba estará no Centro da cidade,... Portal Veloz|Do R7 02/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 02/08/2025 - 08h17 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA unidade do Procon Móvel de Sorocaba estará no Centro da cidade, na próxima semana, com atendimentos à população. Na segunda (4), quarta (6) e sexta-feira (8), das 9 às 13h, os serviços estarão disponíveis na Praça Coronel Fernando Prestes. Nesses dias, a equipe da unidade móvel também prestará auxílio aos munícipes que desejam participar do Programa de Apoio ao Superendividado (PAS), bem como que pretendem renegociar suas dívidas.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!

