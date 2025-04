Procon Móvel de Sorocaba tem atendimento especial no Centro na próxima semana Foto: Prefeitura de SorocabaO Procon Móvel de Sorocaba, vinculado à Secretaria de Governo (Segov), da... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 05/04/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SorocabaO Procon Móvel de Sorocaba, vinculado à Secretaria de Governo (Segov), da Prefeitura de Sorocaba, que atua na proteção e defesa dos direitos do consumidor, estará no Centro da cidade, na próxima semana, e oferecerá atendimento especial para negociação de dívidas. Na segunda (7), quarta (9) e na sexta-feira (11), os serviços estarão disponíveis na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro, das 9h às 13h. Nesses três dias, a equipe da unidade móvel também prestará auxílio aos munícipes que desejam participar do Programa de Apoio ao Superendividado (PAS), bem como que pretendem renegociar suas dívidas.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre o atendimento do Procon Móvel e como ele pode ajudar você!

Leia Mais em Portal Veloz:

Baixa procura deixa mais de 600 vagas com pouco ou nenhum encaminhamento pelo CPAT em 2024

Americana reúne gestores de 20 cidades para discutir estratégias em saúde

Guarda Municipal e Polícia Civil apreendem veículos em operação no Parque Oziel em Campinas