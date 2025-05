Procon Piracicaba articula ações para implementação do protocolo de proteção às mulheres Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio do Procon — órgão vinculado à... Portal Veloz|Do R7 21/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio do Procon — órgão vinculado à Procuradoria-Geral do Município — realizou nesta terça-feira, 20/05, uma reunião com entidades, conselhos e forças de segurança para discutir a implementação do protocolo Não se Cale previsto na Lei nº 17.621/2023, que estabelece medidas de proteção às mulheres em situação de risco em bares, restaurantes, casas de espetáculos e eventos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as ações em prol da proteção às mulheres!

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeito de Sumaré sanciona lei que autoriza a criação da Escola de Gênios para atendimento especializado a pessoas com autismo

Moção da Câmara de Piracicaba apela para que Esalq não interrompa projeto de equoterapia

PAT Sumaré promove atendimento para jovens e estudantes em parceria com CIEE