Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Procon-SP lança guia inédito para evitar erros no consumo de medicamentos

Com foco na saúde e segurança do consumidor, o Procon-SP lança uma nova cartilha educativa...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Com foco na saúde e segurança do consumidor, o Procon-SP lança uma nova cartilha educativa que aborda os riscos da automedicação, as diferenças entre os tipos de medicamentos e o uso equivocado de suplementos alimentares. O material traz orientações práticas, linguagem acessível e canais de apoio para quem enfrentar problemas com medicamentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as orientações essenciais para um consumo seguro de medicamentos!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.