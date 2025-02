Procon-SP recebe Tools for Humanity e pede esclarecimentos sobre o escaneamento de íris Órgão vai avaliar como os consumidores são informados sobre os procedimentos e a segurança dos... Portal Veloz|Do R7 14/02/2025 - 08h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Órgão vai avaliar como os consumidores são informados sobre os procedimentos e a segurança dos dados

Saiba mais sobre as preocupações do Procon-SP e as implicações do escaneamento de íris consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

7º Passeio a Remo no Rio Piracicaba: inscrições terminam hoje

Jornalista é morta pelo ex-noivo pouco após conseguir medida protetiva

Moradores de São Paulo recebem alerta de terremoto na madrugada desta sexta (14)