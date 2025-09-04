Logo R7.com
Procon-SP: só 25% dos estabelecimentos seguem protocolo para mulheres

A fiscalização realizada pelo Procon-SP no mês de agosto em 131 estabelecimentos

Portal Veloz|Do R7

A fiscalização realizada pelo Procon-SP no mês de agosto em 131 estabelecimentos do estado constatou que apenas 25% dos locais tinham atendido ao previsto no Protocolo Não se Cale, que estabelece medidas de acolhimento e proteção para mulheres em situação de risco e violência.

Para mais detalhes sobre essa importante fiscalização e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

