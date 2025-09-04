Procon-SP: só 25% dos estabelecimentos seguem protocolo para mulheres Tomaz Silva/Agência Brasil A fiscalização realizada pelo Procon-SP no mês de agosto em 131 estabelecimentos... Portal Veloz|Do R7 04/09/2025 - 09h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h58 ) twitter

Portal Veloz

A fiscalização realizada pelo Procon-SP no mês de agosto em 131 estabelecimentos do estado constatou que apenas 25% dos locais tinham atendido ao previsto no Protocolo Não se Cale, que estabelece medidas de acolhimento e proteção para mulheres em situação de risco e violência.

Para mais detalhes sobre essa importante fiscalização e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

