Procurado pela Justiça é preso em Cordeirópolis

Na madrugada deste sábado (15), um indivíduo procurado pela Justiça foi preso no Jardim Eldorado, em Cordeirópolis (SP). Ele estava foragido pelo crime de roubo à mão armada. Segundo informações, os policiais militares realizavam patrulhamento pela região quando o homem tentou correr para dentro de um bar ao avistar a viatura. Diante da suspeita levantada, os PMs seguiram atrás do indivíduo. Foi necessário o uso do taser para conter o homem, que reagiu contra a polícia.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

