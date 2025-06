Procurador da Prefeitura de Limeira mata esposa e bebê de dois meses e comete suicídio O avô da criança encontrou os corpos, que estava no quarto do casal Um crime... Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 17h56 ) twitter

O avô da criança encontrou os corpos, que estava no quarto do casal Um crime brutal chocou a cidade de Limeira (SP) na manhã desta sexta-feira (6). O procurador da Prefeitura, Rafael Horta, foi encontrado morto em sua residência, em um condomínio de alto padrão, após assassinar a esposa, Cristiane Laurito, e o filho do casal, um bebê de apenas dois meses.

