Procuradoria Geral de Sumaré realiza reunião estratégica para fortalecer atuação jurídica no município Foto: Prefeitura de SumaréA Procuradoria Geral do Município de Sumaré realizou uma reunião nesta quarta-feira... Portal Veloz|Do R7 27/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h26 )

Foto: Prefeitura de SumaréA Procuradoria Geral do Município de Sumaré realizou uma reunião nesta quarta-feira (26) com os demais procuradores para discutir o andamento dos trabalhos da secretaria e as próximas ações a serem implementadas. Durante o encontro, foram abordadas as responsabilidades da Procuradoria e sua colaboração contínua com a gestão municipal, reforçando a importância dessa interação permanente para assegurar um trabalho eficiente e alinhado aos objetivos do município.

