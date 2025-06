Programa Casa Paulista: mais de 300 moradias são entregues em Americana e Sumaré Foto: Governo de SPO Governo de São Paulo entregou neste sábado (28), em Americana, na... Portal Veloz|Do R7 30/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 30/06/2025 - 07h55 ) twitter

Foto: Governo de SPO Governo de São Paulo entregou neste sábado (28), em Americana, na região de Campinas, as chaves de 234 unidades habitacionais no Residencial Janaína. Por meio do Programa Casa Paulista, o Estado disponibilizou um aporte de recursos de R$ 3 milhões, na forma de subsídio, para que famílias adquirissem uma unidade no empreendimento. Ainda neste sábado (28), foram entregues mais 96 moradias em Sumaré.

