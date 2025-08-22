Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Programa “Na Cozinha com Birubá” recebe cantor Willian Giatti neste sábado (23) na RFTV

Neste sábado (23), o programa “Na Cozinha com Birubá” traz uma mistura de boa música...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Neste sábado (23), o programa “Na Cozinha com Birubá” traz uma mistura de boa música e gastronomia na tela da RFTV. A atração vai ao ar das 12h às 12h30 e promete entreter os telespectadores com sabor e talento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra todos os detalhes dessa deliciosa atração!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.