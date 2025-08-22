Programa “Na Cozinha com Birubá” recebe cantor Willian Giatti neste sábado (23) na RFTV Neste sábado (23), o programa “Na Cozinha com Birubá” traz uma mistura de boa música... Portal Veloz|Do R7 22/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h38 ) twitter

Portal Veloz

Neste sábado (23), o programa “Na Cozinha com Birubá” traz uma mistura de boa música e gastronomia na tela da RFTV. A atração vai ao ar das 12h às 12h30 e promete entreter os telespectadores com sabor e talento.

