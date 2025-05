Programa Selo Social Sorocaba 2025 proporciona capacitação para integrantes de 86 organizações São 86 as organizações participantes do Programa Selo Social Sorocaba 2025, uma iniciativa que reconhece... Portal Veloz|Do R7 16/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h44 ) twitter

São 86 as organizações participantes do Programa Selo Social Sorocaba 2025, uma iniciativa que reconhece e certifica projetos de impacto social com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Estão inseridas no processo de certificação, gratuitamente, empresas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil, neste ciclo que tem como tema “Fortalecendo os ODS”, sendo que, nesta semana, foi realizado um encontro de formação na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Sorocaba.

