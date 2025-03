Programa Viola Brasil estreia em rede nacional pela RFTV Neste domingo (16) o programa Viola Brasil estreia em rede nacional. A atração vai ao... Portal Veloz|Do R7 14/03/2025 - 09h27 (Atualizado em 14/03/2025 - 09h27 ) twitter

Neste domingo (16) o programa Viola Brasil estreia em rede nacional. A atração vai ao ar, às 12h, para todo o Brasil através da RFTV, canal 8.1. O programa também pode ser acompanhado simultaneamente pela TVRO canal 38, SKY canal 547, além das redes sociais e aplicativo da emissora.

