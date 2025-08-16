Logo R7.com
Projeto de expansão e revitalização do Tivoli Shopping é anunciado em Santa Bárbara

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteO Tivoli Shopping, um dos principais polos de compras e lazer da região, inicia uma nova fase de sua trajetória: a segunda grande expansão desde a inauguração, em 1998. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (14) na presença dos empreendedores, dos administradores do shopping, do Grupo AD e do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

