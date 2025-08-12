Projeto de lei em Americana prevê multas de até R$ 18,5 mil para quem expuser crianças à erotização precoce
Americana pode se tornar uma das primeiras cidades do Brasil a contar com uma legislação...
Americana pode se tornar uma das primeiras cidades do Brasil a contar com uma legislação específica para combater a erotização infantil e a exposição precoce de crianças. Foi protocolado recentemente o Projeto de Lei nº 111/2025, de autoria do vereador Jean Mizzoni, que propõe medidas de prevenção, fiscalização e combate à sexualização de crianças de até 12 anos no município.
Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no Portal Veloz. consulte a matéria completa.
