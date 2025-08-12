Projeto de lei em Americana prevê multas de até R$ 18,5 mil para quem expuser crianças à erotização precoce Americana pode se tornar uma das primeiras cidades do Brasil a contar com uma legislação... Portal Veloz|Do R7 12/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Americana pode se tornar uma das primeiras cidades do Brasil a contar com uma legislação específica para combater a erotização infantil e a exposição precoce de crianças. Foi protocolado recentemente o Projeto de Lei nº 111/2025, de autoria do vereador Jean Mizzoni, que propõe medidas de prevenção, fiscalização e combate à sexualização de crianças de até 12 anos no município.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no Portal Veloz. consulte a matéria completa.

Leia Mais em Portal Veloz:

Concessão do DAE de Americana divide Câmara e preocupa moradores

Polícia Militar de SP recebe câmeras para motos para identificar placas clonadas

3º Mutirão Emprega Já é anunciado em Artur Nogueira