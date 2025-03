Projeto de macrodrenagem na Norte-Sul é revisto para evitar retirada de árvores em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está... Portal Veloz|Do R7 28/03/2025 - 09h47 (Atualizado em 28/03/2025 - 09h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está revendo o projeto de macrodrenagem que contempla a construção de um reservatório na Praça Ralph Stettinger, na avenida José de Sousa Campos (Norte-Sul). Os técnicos da Pasta buscam uma solução para evitar a supressão das árvores que ficam nesse trecho.

