Projeto Guri abre matrículas para cursos gratuitos de música em Iracemápolis

Foto: Prefeitura de IracemápolisO Projeto Guri está com matrículas abertas no Polo Iracemápolis para cursos gratuitos de música destinados a crianças, adolescentes e, agora, também para adultos. A unidade oferece aulas de percussão e violão para alunos a partir de 8 anos. A novidade deste semestre é a abertura de turmas de Iniciação Musical para maiores de 18 anos, com aulas de violão e canto coral às sextas-feiras.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como se inscrever e aproveitar essa oportunidade musical!

