Projeto Guri de Sumaré tem inscrições abertas em novo endereço; confira Foto: Prefeitura de SumaréO Polo Sumaré do Projeto Guri, maior programa sociocultural de educação musical... Portal Veloz|Do R7 13/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréO Polo Sumaré do Projeto Guri, maior programa sociocultural de educação musical do Brasil, está com inscrições abertas e em novo local de atendimento. A partir desta segunda-feira (12), as atividades e inscrições passam a ser realizadas na Fábrica de Cultura, localizada na Praça da República, nº 72, no Centro de Sumaré.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as inscrições e as oportunidades oferecidas!

Leia Mais em Portal Veloz:

Transição para o Cartão Pira Mobilidade termina em 30/06; veja como fazer

Procon intensifica fiscalização em estabelecimentos do setor óptico de Piracicaba

RMC ganha primeiro Centro de Inteligência Metropolitana para Segurança Pública do Brasil