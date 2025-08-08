Projeto que amplia isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos deve ser sancionado na segunda-feira
A proposta, uma das principais promessas de campanha do petista, já foi aprovada pelo Congresso...
A proposta, uma das principais promessas de campanha do petista, já foi aprovada pelo Congresso e aguarda apenas a assinatura para virar lei.
A proposta, uma das principais promessas de campanha do petista, já foi aprovada pelo Congresso e aguarda apenas a assinatura para virar lei.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: