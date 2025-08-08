Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Projeto que amplia isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos deve ser sancionado na segunda-feira

A proposta, uma das principais promessas de campanha do petista, já foi aprovada pelo Congresso...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

A proposta, uma das principais promessas de campanha do petista, já foi aprovada pelo Congresso e aguarda apenas a assinatura para virar lei.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.