Projeto que define diretrizes orçamentárias de 2026 é discutido em audiência pública na Câmara de Americana Foto: Câmara de AmericanaA Câmara Municipal de Americana realizou nesta quinta-feira (22) audiência pública para... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h37 )

Foto: Câmara de AmericanaA Câmara Municipal de Americana realizou nesta quinta-feira (22) audiência pública para debater o projeto de lei nº 46/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para 2026. O projeto de lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ele traça os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento.

Para mais detalhes sobre as diretrizes orçamentárias e a audiência pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

