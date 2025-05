Projeto “Teatro nas Escolas” traz dois espetáculos infantis gratuitos para Araras Desde o final de abril, até 02 de junho, o projeto Teatro nas Escolas está na cidade... Portal Veloz|Do R7 15/05/2025 - 11h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 11h04 ) twitter

Desde o final de abril, até 02 de junho, o projeto Teatro nas Escolas está na cidade de Araras, levando o espetáculo “Rio que Passa Lá” a todos os alunos do Ensino Fundamental I da rede pública municipal, com sessões exclusivas para os estudantes no Teatro Estadual de Araras, durante o período letivo.

