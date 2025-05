Prova da primeira fase do Vestibular Unesp Meio de Ano 2025 é remarcada para 8 de junho Foto: Governo de SPA Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Fundação Vunesp redefiniram o dia 8... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h17 ) twitter

Foto: Governo de SPA Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Fundação Vunesp redefiniram o dia 8 de junho como a data para a aplicação da primeira fase do Vestibular Unesp Meio de Ano 2025, adiada neste domingo, 25 de maio, em função de problemas técnicos no fornecimento de energia no prédio da Etec “Parque da Juventude”, na capital. Os candidatos poderão consultar o local de prova a partir de 2 de junho, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).

