PUC-Campinas participa de Missão Internacional e marca presença na EURIE 2025 Summit, em Istambul, na Turquia

A Pontifícia Universidade Católica de Campinas participou, entre os dias 8 e 11 de abril, da EURIE 2025 – Eurasia Higher Education Summit, realizada em Istambul, na Turquia. Considerado um dos mais relevantes fóruns internacionais voltados à internacionalização do ensino superior, o evento reuniu dezenas de instituições acadêmicas de diversos países, sobretudo da Europa e da Ásia, promovendo discussões estratégicas e oportunidades de cooperação global, tendo como tema “Mapping the new path for International Education” (“Mapeando o novo caminho para a Educação Internacional”).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante participação!

