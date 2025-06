Pulseira do Alzheimer: Câmara de Limeira aprova projeto que assegura identificação aos pacientes Foto: Câmara de LimeiraNesta segunda-feira, 16 de junho, na Câmara Municipal de Limeira, foi aprovado... Portal Veloz|Do R7 18/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h17 ) twitter

Foto: Câmara de LimeiraNesta segunda-feira, 16 de junho, na Câmara Municipal de Limeira, foi aprovado na sessão ordinária o Projeto de Lei 88/2025, do vereador Dr. Marcelo Rossi (MDB), que visa assegurar aos pacientes diagnosticados e laudados com Alzheimer o uso de uma pulseira padrão, na qual deverá constar dados do paciente, do familiar ou cuidador, tais como nome e telefone. A instituição, a confecção e o fornecimento serão de responsabilidade do poder público.

