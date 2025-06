Quadra do Morro Azul continua desativada em Limeira; Comissão da Câmara tenta diálogo com Prefeitura para reativação Foto: Câmara de LimeiraOs vereadores da Comissão de Esporte, Cultura e Turismo da Câmara Municipal... Portal Veloz|Do R7 13/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara Municipal de Limeira

Foto: Câmara de LimeiraOs vereadores da Comissão de Esporte, Cultura e Turismo da Câmara Municipal retornaram à rua Moacyr Zenebon, no Jardim Morro Azul, nesta quinta-feira (12), para buscar a reativação do funcionamento da quadra esportiva do bairro. Eles promoveram reunião integrada no local envolvendo representantes da Prefeitura e de escolas municipais que demandam o uso do espaço.

Para mais detalhes sobre essa importante questão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Confira a programação cultural para os próximos dias em Limeira

Piracicaba conclui recape da avenida Independência e inicia serviços na Comendador Luciano Guidotti

Sumaré inclui OABRIL AZUL no calendário oficial e fortalece ações de conscientização sobre o autismo