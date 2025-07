Qualifica SP abre inscrições para mais de 2 mil vagas em cursos de tecnologia remotos e gratuitos Foto: Governo de SPA Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) abriu as inscrições para 2.200 vagas... Portal Veloz|Do R7 18/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 18/07/2025 - 11h18 ) twitter

Foto: Governo de SPA Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) abriu as inscrições para 2.200 vagas dentro do Qualifica SP, que oferece cursos gratuitos e remotos do setor de tecnologia para todo o estado de São Paulo. A oferta é voltada à introdução ou recolocação de pessoas no mercado de trabalho.

