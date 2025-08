Qualifica SP: inscrição termina nesta segunda (4) para 1,4 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos Foto: Governo de SPOs cursos serão disponibilizados em três turnos: manhã (das 8h às 12h),... Portal Veloz|Do R7 04/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h38 ) twitter

Os cursos serão disponibilizados em três turnos: manhã (das 8h às 12h), tarde (das 13h às 17h) e noite (das 18h às 22h). As inscrições para cursos gratuitos e presenciais de qualificação profissional do Qualifica SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, se encerram às 23h desta segunda-feira (4). Com 1.460 vagas, a iniciativa é voltada à introdução ou recolocação de pessoas no mercado de trabalho. Os interessados devem se inscrever pelo site www.qualificasp.sp.gov.br.

Não perca a oportunidade de se qualificar!

