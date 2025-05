Qualifica SP prorroga inscrições de oferta com 200 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos para a região de Campinas Com 200 vagas disponíveis, a oferta de cursos gratuitos e presenciais de qualificação profissional do... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 07h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 07h56 ) twitter

Portal Veloz

Com 200 vagas disponíveis, a oferta de cursos gratuitos e presenciais de qualificação profissional do Qualifica SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, foi prorrogada até domingo (25). Os moradores da região de Campinas interessados devem se cadastrar pelo site www.qualificasp.sp.gov.br.

Não perca a oportunidade de se qualificar! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

