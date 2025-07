Quanto cada clube brasileiro faturou no novo Mundial de Clubes? Veja! Reprodução/@fifaclubworldcup Chegou ao fim a primeira edição do novo Mundial de Clubes. O torneio, que terminou...

Reprodução/@fifaclubworldcup

Chegou ao fim a primeira edição do novo Mundial de Clubes. O torneio, que terminou com o Chelsea se consagrando campeão, distribuiu ao todo um bilhão de dólares em premiações. Com quatro representantes na competição, o futebol brasileiro abocanhou uma fatia considerável do montante. O Fluminense, que foi quem chegou mais longe, é também quem mais faturou.

Para saber todos os detalhes sobre os valores e a distribuição das premiações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

