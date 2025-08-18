Quatro pessoas ficam gravemente feridas e uma morre após acidente de carro em Limeira Um gravíssimo acidente foi registrado na noite deste domingo (18), envolvendo uma família na Rua... Portal Veloz|Do R7 18/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h58 ) twitter

Um gravíssimo acidente foi registrado na noite deste domingo (18), envolvendo uma família na Rua Oswaldo João Hergert, na divisa entre os bairros Águas da Serra e Santa Adélia, em Limeira (SP), às margens da rodovia Limeira-Iracemápolis. O acidente resultou em cinco vítimas, sendo uma delas fatal.

