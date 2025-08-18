Quatro pessoas ficam gravemente feridas e uma morre após acidente de carro em Limeira
Um gravíssimo acidente foi registrado na noite deste domingo (18), envolvendo uma família na Rua Oswaldo João Hergert, na divisa entre os bairros Águas da Serra e Santa Adélia, em Limeira (SP), às margens da rodovia Limeira-Iracemápolis. O acidente resultou em cinco vítimas, sendo uma delas fatal.
