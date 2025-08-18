Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Quatro pessoas ficam gravemente feridas e uma morre após acidente de carro em Limeira

Um gravíssimo acidente foi registrado na noite deste domingo (18), envolvendo uma família na Rua...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Um gravíssimo acidente foi registrado na noite deste domingo (18), envolvendo uma família na Rua Oswaldo João Hergert, na divisa entre os bairros Águas da Serra e Santa Adélia, em Limeira (SP), às margens da rodovia Limeira-Iracemápolis. O acidente resultou em cinco vítimas, sendo uma delas fatal.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.