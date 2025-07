Queda nas doações reduz estoques do Banco de Sangue do HM de Americana Foto: Prefeitura de AmericanaA queda no número de doadores voluntários tem comprometido os estoques do... Portal Veloz|Do R7 14/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h18 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA queda no número de doadores voluntários tem comprometido os estoques do Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Os tipos O positivo e O negativo apresentam níveis baixos, e o cenário atual é considerado crítico. A redução nas doações já chega a 60% em comparação com períodos normais.

