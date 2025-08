Quinta onda de frio do ano chega ao país e provoca queda nas temperaturas em SP Foto: Carlos BassanNova massa de ar polar avança sobre o Brasil e pode provocar a... Portal Veloz|Do R7 06/08/2025 - 09h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Carlos BassanNova massa de ar polar avança sobre o Brasil e pode provocar a quinta onda de frio do ano; Sudeste será fortemente impactado nos próximos dias A semana terminará com uma mudança significativa nas condições do tempo em grande parte do Brasil. Segundo a Climatempo, uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical deve provocar a entrada de uma forte massa de ar polar continental, que derrubará as temperaturas principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a onda de frio!

Leia Mais em Portal Veloz:

Ala governista diz que vai representar no Conselho de Ética deputados que ocuparam mesa da Câmara

Cinco dispositivos que acabam com a vida útil da bateria do carro

FAICI 2025 inicia neste fim de semana com shows de Péricles e Fernando & Sorocaba