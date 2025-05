Radar começa a operar na Av. Aristeu Marcicano a partir de 5 de junho em Cordeirópolis Foto: Prefeitura de CordeirópolisO radar de verificação de velocidade instalado na Avenida Aristeu Marcicano, na... Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 08h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de CordeirópolisO radar de verificação de velocidade instalado na Avenida Aristeu Marcicano, na altura do número 3.137, no Distrito Industrial (Jardim Cordeiro), passará a operar com autuação a partir de 5 de junho. A informação é da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito da cidade de Cordeirópolis.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante medida de segurança viária!

