Radar é instalado na Marechal Rondon neste sábado (28) em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasA partir deste sábado, 28 de junho, um novo radar eletrônico entra... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 12h18 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h18 )

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CampinasA partir deste sábado, 28 de junho, um novo radar eletrônico entra em operação na Avenida Marechal Rondon, em Campinas. O equipamento de fiscalização será ativado no cruzamento com a Rua Jacob Bereck Steinberg, no Jardim Chapadão, no sentido Centro–bairro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a nova instalação do radar!

