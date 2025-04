Rafaela Carrer é destaque no Programa Viola Brasil deste final de semana na RFTV No próximo domingo (13), a cantora Rafaela Carrer estará participando do programa Viola Brasil, que... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 09h06 ) twitter

No próximo domingo (13), a cantora Rafaela Carrer estará participando do programa Viola Brasil, que vai ao ar pela RFTV, a partir das 12h. A atração, com abrangência nacional, conta com a apresentação da dupla Lucas & Breno e do empresário Carlos Barbosa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre Rafaela Carrer!

