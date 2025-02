Rapper Oruam é preso em flagrante após polícia encontrar foragido da Justiça na casa dele A Polícia Civil prendeu em flabrante o rapper Oruam em uma operação que teve como... Portal Veloz|Do R7 26/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 26/02/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil prendeu em flabrante o rapper Oruam em uma operação que teve como alvo endereços ligados a ele, na manhã desta quarta-feira (26). Em um vídeo publicado nas redes sociais, Oruam aparece fazendo disparos em Igaratá, interior de São Paulo, o que motivou a investigação. No Rio de Janeiro, a polícia encontrou um homem com mandado de prisão em aberto na casa do cantor. Além disso, foram apreendidas armas de airsoft, gel e uma pistola 9mm. Equipes também visitaram a casa da mãe de cantor como parte da investigação. Ele chegou na delegacia acompanhado dos advogados.

Para mais detalhes sobre essa prisão e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Carreta cegonha abandonada em Campinas é produto de roubo, informou a GM de Indaiatuba

Homem em moto assalta mulheres em Campinas e é suspeito de praticar crimes diariamente no mesmo bairro

Itu implanta Código de Compliance na Gestão Pública; entenda