Raul Gil é internado em hospital de São Paulo O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite desta quarta-feira (3) em... Portal Veloz|Do R7 04/09/2025 - 07h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite desta quarta-feira (3) em um hospital particular localizado no bairro de Indianópolis, zona sul de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a saúde do apresentador.

Leia Mais em Portal Veloz:

Entenda os próximos passos do julgamento da trama golpista

‘Casa bomba’ com mais de 240 tijolos de maconha é descoberta em Osasco

Moto adulterada é apreendida durante patrulhamento em Limeira; homem de 42 anos foi detido