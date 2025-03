Reajuste no preço dos medicamentos pode chegar a 5,06% em abril O aumento no valor dos remédios pode chegar a 5,06% no mês de abril A...

O aumento no valor dos remédios pode chegar a 5,06% no mês de abril. A partir da próxima terça-feira (1º), o reajuste no preço dos medicamentos pode entrar em vigor, conforme determinação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão vinculado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o impacto desse reajuste.

Leia Mais em Portal Veloz: