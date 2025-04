Receba as notícias do Portal Veloz no seu WhatsApp! Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em sua cidade e região? Agora... Portal Veloz|Do R7 29/04/2025 - 12h22 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h22 ) twitter

Portal Veloz

Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em sua cidade e região? Agora ficou ainda mais fácil acompanhar as principais notícias do PORTAL VELOZ diretamente no seu celular. Clique aqui e entre no grupo de notícias do PORTAL VELOZ!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique sempre atualizado!

