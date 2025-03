Receita Federal anuncia regras para o Imposto de Renda de 2025 nesta quarta (12) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil A Receita Federal apresenta nesta quarta-feira (12) as regras para a declaração do Imposto... Portal Veloz|Do R7 12/03/2025 - 11h09 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h09 ) twitter

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil A Receita Federal apresenta nesta quarta-feira (12) as regras para a declaração do Imposto de Renda 2025. A previsão é que o prazo de entrega dos documentos comece em 17 de março e termine em 30 de maio. Segundo projeção do diretor-executivo da Confirp Contabilidade, Richard Domingos, neste ano deve ser obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.704,00 no ano passado. Em 2024, o valor mínimo para declaração foi de R$ 30.639,90.

