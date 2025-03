Receita Federal apreende 30 fuzis em carga em Viracopos Foto: Divulgação/Receita FederalNesta terça-feira (18), a Receita Federal em Viracopos informou que apreendeu diversas peças... Portal Veloz|Do R7 21/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h11 ) twitter

Foto: Divulgação/Receita FederalNesta terça-feira (18), a Receita Federal em Viracopos informou que apreendeu diversas peças de armas, que unidas compõem pelo menos 30 fuzis. As partes dos armamentos estavam divididas em 14 cargas diferentes, provenientes dos Estados Unidos, e tinham como destino os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Algumas peças de armas estavam alocadas em prensas hidráulicas e outras mercadorias, com falsa declaração de conteúdo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão!

