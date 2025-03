Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda nesta segunda (31) Marcello Casal Jr./Agência Brasil Cerca de 120 mil contribuintes que caíram na malha fina e... Portal Veloz|Do R7 31/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 11h26 ) twitter

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Cerca de 120 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco acertarão as contas com o Leão nesta segunda-feira (31). A Receita Federal pagará o lote da malha fina de março. O pagamento também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 120.039 contribuintes receberão R$ 253,88 milhões. Desse total, R$ 168,86 milhões irão para contribuintes com prioridade no reembolso.

Saiba mais sobre como consultar sua restituição e os detalhes do pagamento no Portal Veloz.

