Receita paga nesta sexta-feira (29) quarto lote de restituição do IR

Cerca de 1,9 milhão de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto...

Portal Veloz|Do R7

Joédson Alves/Agência Brasil

Cerca de 1,9 milhão de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025 dentro do prazo acertarão as contas com o Leão. Nesta sexta-feira (29), a Receita Federal libera o quarto dos cinco lotes de restituição deste ano. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.


Para mais detalhes sobre como consultar sua restituição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

