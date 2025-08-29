Receita paga nesta sexta-feira (29) quarto lote de restituição do IR
Joédson Alves/Agência Brasil Cerca de 1,9 milhão de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto...
Cerca de 1,9 milhão de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025 dentro do prazo acertarão as contas com o Leão. Nesta sexta-feira (29), a Receita Federal libera o quarto dos cinco lotes de restituição deste ano. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.
