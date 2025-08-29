Receita paga nesta sexta-feira (29) quarto lote de restituição do IR Joédson Alves/Agência Brasil Cerca de 1,9 milhão de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Joédson Alves/Agência Brasil



Cerca de 1,9 milhão de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025 dentro do prazo acertarão as contas com o Leão. Nesta sexta-feira (29), a Receita Federal libera o quarto dos cinco lotes de restituição deste ano. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.





Para mais detalhes sobre como consultar sua restituição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Bairro do Pinhal sofre com descarte irregular e ausência de coleta, aponta Comissão da Câmara de Limeira

Regiões Metropolitanas de Campinas e Piracicaba recebem sete novos Municípios de Interesse Turístico

Sumaré realiza audiência pública para apresentação do Plano Plurianual 2026-2029