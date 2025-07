Recuperado da cirurgia, Dinho — o hipopótamo do Bosque dos Jequitibás de Campinas — retoma a rotina No procedimento, o animal teve dois dentes incisivos tratados Aos 15 anos, Dinho, o hipopótamo... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 22h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 22h18 ) twitter

No procedimento, o animal teve dois dentes incisivos tratados. Aos 15 anos, Dinho, o hipopótamo do Bosque dos Jequitibás de Campinas, passou por um procedimento odontológico para tratamento de canal, na última segunda-feira, 14 de julho. Recuperado da cirurgia, Dinho foi liberado pelo médico veterinário, especialista em odontologia em animais selvagens, para sair do confinamento e voltar à sua rotina.

Para saber mais sobre a recuperação do Dinho e como foi o procedimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

