Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Rede Mário Gatti promove curso de aprimoramento sobre Síndromes Coronarianas Agudas

O treinamento aconteceu no ambulatório do Mário Gatti e foi direcionado a profissionais incluindo médicos,...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

O treinamento aconteceu no ambulatório do Mário Gatti e foi direcionado a profissionais incluindo médicos, enfermeiros e farmacêuticos. A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar promoveu, nesta terça e quarta-feira, 19 e 20 de agosto, o Curso de Aprimoramento em Diagnóstico e Tratamento das Síndromes Coronarianas Agudas (SCA), voltado especialmente para os casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). O treinamento aconteceu no ambulatório do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti (HMMG) e foi direcionado a profissionais da Rede Mário Gatti, incluindo médicos, enfermeiros e farmacêuticos.

Saiba mais sobre a importância deste curso e os dados alarmantes sobre doenças cardiovasculares consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.