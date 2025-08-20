Rede Mário Gatti promove curso de aprimoramento sobre Síndromes Coronarianas Agudas O treinamento aconteceu no ambulatório do Mário Gatti e foi direcionado a profissionais incluindo médicos,... Portal Veloz|Do R7 20/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 18h19 ) twitter

O treinamento aconteceu no ambulatório do Mário Gatti e foi direcionado a profissionais incluindo médicos, enfermeiros e farmacêuticos. A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar promoveu, nesta terça e quarta-feira, 19 e 20 de agosto, o Curso de Aprimoramento em Diagnóstico e Tratamento das Síndromes Coronarianas Agudas (SCA), voltado especialmente para os casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). O treinamento aconteceu no ambulatório do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti (HMMG) e foi direcionado a profissionais da Rede Mário Gatti, incluindo médicos, enfermeiros e farmacêuticos.

