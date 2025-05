Reforma do auditório do CCL é entregue em Americana Foto: Prefeitura de AmericanaO prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e... Portal Veloz|Do R7 21/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, entregou, nesta terça-feira (20), a reforma do auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) da cidade. O espaço cultural é utilizado para ensaios, apresentações musicais e eventos artísticos e passou por revitalização completa.

