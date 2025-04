Reforma do auditório do Centro de Cultura e Lazer de Americana é iniciada Foto: Prefeitura de Americana A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e... Portal Veloz|Do R7 17/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, iniciou a reforma do auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil. As intervenções têm como objetivo qualificar o ambiente, garantindo mais conforto ao público que frequenta o espaço para atividades culturais e educacionais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a reforma!

Leia Mais em Portal Veloz:

18 bairros de Campinas estão com alto risco de transmissão da dengue, segundo Alerta Arboviroses

Banco de Sangue do HM de Americana estará aberto no feriado desta sexta (18)

Museu Municipal de Esportes no Taquaral passará por manutenção e recuperação do acervo